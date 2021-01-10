مصرع 3 أطفال أشقاء اثر حريق منزل بكفرالدوار

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شهدت منطقة سيدي شحاته بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اندلاع حذيق هائل داخل منزل أمام كوبري العبد بسبب ماس كهربائي، أسفر عن مصرع 3 أطفال وتم نقلهم جثث هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفرالدوار المركزي.



تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد اندلاع حريق هائل داخل منزل أمام كوبري العبد بسيدي غازي، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية والاسعاف، وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم السيطرة علي الحريق ومنع انتقاله للمنازل المجاورة.



أسفر الحريق عن مصرع 3 أطفال أشقاء "محمد رمضان فتحي سيد أحمد" 7 سنوات، "ولاء رمضان فتحى سيد أحمد" 6 سنوات، "آلاء رمضان فتحي سيد أحمد" 3 سنوات، مقيمين بسيدي غازي بكفر الدوار، وتم نقلهم جثث هامدة إلي ثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.