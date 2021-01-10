عدا طريق شبرا.. إعادة فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات

الأحد 10/يناير/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الرؤية ما عدا طريق شبرا بنها مازال مغلق.



وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ أقل من ساعة

المصري يعرض نجمه على الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى