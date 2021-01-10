عدا طريق شبرا.. إعادة فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات

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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الرؤية ما عدا طريق شبرا بنها مازال مغلق.







وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.