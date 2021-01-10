ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.71% خلال التعاملات الصباحية

الأحد 10/يناير/2021 - 09:45 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.71% رابحاً 10.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 221.2 ألف دينار بحرينى.


وصعد بسوق البحرين  اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 38.13% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.13%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.
 
كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.20% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 4.12%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%.

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