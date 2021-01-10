ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.71% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.71% رابحاً 10.36 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 221.2 ألف دينار بحرينى.









وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 38.13% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.13%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.