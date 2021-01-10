استعدادات مكثفة بمطار مرسى علم الدولي لاستقبال 10 رحلات أوربية خلال الأسبوع الجاري

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يستعد مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، لاستقبال 10 رحلات طيران خلال الأسبوع الجاري، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب من عدة دول مختلفة، بينها 5 رحلات من بولندا ورحلتين من التشيك ورحلتين من أوكرانيا ورحلة واحدة من سويسرا.



وأكد مصدر بمطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، أن هناك استعدادات مكثفة بمطار مرسى علم ليكون جاهزًا لاستقبال الرحلات، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



ومن جانبها خصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي، لإجراء الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا وذلك للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72 ساعة.