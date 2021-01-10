ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.6% مع بداية التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.62% رابحاً 42.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2668.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.3 مليون سهم محققة ما قيمته 290.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3207 صفقة لعدد 33 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.72%.