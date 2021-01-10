العثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بالعثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، اليوم السبت، العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

بحسب قناة سكاي نيوز عربية، كشفت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على "تويتر"، أن طائرة الرحلة "إس.جي182" هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.