أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 09:30 ص
أسعار الفكهة اليوم
أسعار الفكهة اليوم
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021 في الأسواق المصرية ، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 الي 8 جنيهات ، وفيما يلي عرض مختصر لأسعار الفاكهة اليوم :


أسعار الفاكهة اليوم الأحد- 10-1-2021

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات

 سعر كيلوالعنب 7 جنيهات

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