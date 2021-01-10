أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:30 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-1-2021 في الأسواق المصرية ، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي من 3 الي 8 جنيهات ، وفيما يلي عرض مختصر لأسعار الفاكهة اليوم :
أسعار الفاكهة اليوم الأحد- 10-1-2021
سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.
سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
سعر كيلو الموز 9 جنيهات
سعر كيلوالبلح 8 جنيهات
سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات
سعر كيلو الرمان6 جنيهات
سعر كيلوالعنب 7 جنيهات