شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

الأحد 10/يناير/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن المصريين سيشعروا بتحسن في خدمة الإنترنت والاتصالات في النصف الثاني من 2021 بفضل القمر الصناعي "طيبة 1"، حيث سيصل الإنترنت إلى الأماكن النائية.

وأشار "القوصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاستفادة من خدمات القمر الصناعي "طيبة 1" خلال اجتماع اليوم.
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وأضاف، "المصريين سيشعروا باهمية القمر الصناعي طيبة 1 في تحسين مستوى خدمة الإنترنت، المواطن سيجد خدمة الإنترنت في الاماكن التي كانت محرومة منها".

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