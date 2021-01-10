أنشيلوتي يمنح باريس صفقة مميزة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:03 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الدمتناوي
منح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، الضوء الأخضر لنادي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع صفقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "نرحب بالتفاوض مع إدارة بي إس جي، إذا أرادت التعاقد مع مويس كين".

وتابع: "علينا في البداية مراعاة رغبة اللاعب، فإذا كان يريد البقاء في سان جيرمان، بالطبع سيكون على الناديين التفاوض لتحقيق هذه الرغبة".

وواصل: "مويس كين يؤدي حاليا بشكل جيد مع الفريق الفرنسي، لذا إذا أراد باريس شراءه عليه التفاوض مع مسؤولي إيفرتون".

ويلعب مويس كين صاحب الـ20 عامًا، بصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، دون وجود بند الشراء.

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