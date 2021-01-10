استقرار بأسعار الخضروات اليوم الأحد 10-1-2021





إستقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو إثناء فصل الشتاء ، حيث لن تتأثر المحاصيل بتلك الأجواء الغير معتادة، ومن خلال التقرير التالي ننشر أسعار الخضروات في الأسواق اليوم كالتالي :





أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-1-2021





سعر كيلو الطماطم : 4 ج

كيلو بطاطس فاخرة : 4 ج

بصل ابيض فاخر : 7.5 ج

بصل احمر: 7.5 ج

خيار : 7 ج

جزر: 7 ج

فلفل حامى: 6 ج

فلفل رومى :7 ج

فلفل الوان : 20ج

بذنجان ابيض :5 ج

بذنجان رومى: 4 ج

بذنجان عروس: 5 ج

كوسة حشو: 7ج

كوسة طبيخ: 6 ج

فاصوليا خضراء: 7 ج