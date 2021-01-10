استقرار بأسعار الخضروات اليوم الأحد 10-1-2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:20 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو إثناء فصل الشتاء ، حيث لن تتأثر المحاصيل بتلك الأجواء الغير معتادة، ومن خلال التقرير التالي ننشر أسعار الخضروات في الأسواق اليوم كالتالي :
أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-1-2021
سعر كيلو الطماطم : 4 ج
كيلو بطاطس فاخرة : 4 ج
بصل ابيض فاخر : 7.5 ج
بصل احمر: 7.5 ج
خيار : 7 ج
جزر: 7 ج
فلفل حامى: 6 ج
فلفل رومى :7 ج
فلفل الوان : 20ج
بذنجان ابيض :5 ج
بذنجان رومى: 4 ج
بذنجان عروس: 5 ج
كوسة حشو: 7ج
كوسة طبيخ: 6 ج
فاصوليا خضراء: 7 ج
بسله خضراء : 10 ج