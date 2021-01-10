المصري يعرض نجمه على الأهلي





كشف محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع الفريق البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي.





وأكد محمد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو الأهلي فاوضنا لضم كريم العراقي فنحن لا نمانع في رحيل اللاعب إذا كان العرض مناسب".





وتابع: "لا نمانع في رحيل اللاعب إلى الأهلي أو نادي أخر ولكن ننتظر عرض رسمي".





وشدد: "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي والمصري علاقته جيدة بجميع الأندية".



