فان دي بيك غاضب من مدرب مانشستر يونايتد

الأحد 10/يناير/2021 - 09:29 ص
سولسكاير
سولسكاير
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، مستاء من عدم الاعتماد عليه من قبل أولي جونار سولشاير.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد فوجئ فان دي بيك بعدم وجود أي دور له مع الفريق، وعدم الاعتماد عليه من قبل سولشاير.

وكان فان دي بيك قد انضم إلى مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، قادمًا من أياكس، مقابل 35 مليون إسترليني.

وتابعت الصحيفة، أن سولشاير يضع فان دي بيك كخيار رابع في وسط الملعب، بعد كل من بول بوجبا وبرونو فيرنانديز وفريد وسكوت ماكتوميناي.

وأشارت الصحيفة، أن حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها فان دي بيك في مانشستر يونايتد، دفعته لعدم إجراء أي مقابلات صحفية.

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مانشستر يونايتد فان دي بيك

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