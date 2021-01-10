معظمها في إقليم خبي.. الصين تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 33 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة الصينية، في بيان لها، أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة تعود لوافدين من الخارج.

وذكرت اللجنة الصينية، أن معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي، الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية. ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وأعلنت اللجنة الصينية تسجيل، أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 87433 ، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.