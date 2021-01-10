مقتل وإصابة العشرات جراء انهيارين أرضيين بإندونيسيا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:01 ص
انهيار أرضي - أرشيفية
انهيار أرضي - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصًا وإصابة 18 آخرون، جراء انهيارين أرضيين تسببت بهما الأمطار الغزيرة في غرب البلاد.

 

وقد أفاد المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، بأن الانهيارين وقعا في جزيرة جاوة الغربية، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، أمس السبت.

 

وبحسب المتحدث باسم المجلس، نتج الانهيار الأرضي الأول عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول".

 

وأوضح المتحدث باسم المجلس، أن حصيلة القتلى كانت أولية حتى صباح اليوم الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.

 

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