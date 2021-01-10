استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 09:00 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
أسعار الأسماك اليوم  الأحد 10-1-2021 

ننشر أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-1-2021 ، حيث إستقرت الأسعار في الأسواق ، و تراوح سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور بين 18 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهً.

وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، ، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري  بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًاً.

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