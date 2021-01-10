استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-1-2021

أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-1-2021





ننشر أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-1-2021 ، حيث إستقرت الأسعار في الأسواق ، و تراوح سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق الجملة بالعبور بين 18 و20 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 38 و42 جنيهً.



