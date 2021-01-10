أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-1-2021

الأحد 10/يناير/2021 - 08:45 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-1-2021 ، وذلك نظراً لحرص الحكومة علي توفير اللحوم في كافة المنافذ ، حيث تعتبر اللحوم هي مصدر البروتين الذي يعتمد عليه الإنسان وتحتوي علي نسبة كبيرة من الزنك الذي يدعم الجهاز المناعي للإنسان.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-1-2021 

سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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