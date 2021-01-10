



إستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-1-2021 ، وذلك نظراً لحرص الحكومة علي توفير اللحوم في كافة المنافذ ، حيث تعتبر اللحوم هي مصدر البروتين الذي يعتمد عليه الإنسان وتحتوي علي نسبة كبيرة من الزنك الذي يدعم الجهاز المناعي للإنسان.





أسعار اللحوم اليوم الأحد 10-1-2021



