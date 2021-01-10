حازم إمام يتحدث عن "المتألق" في الزمالك

علق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش.





وأكد حازم إمام أن إمام عاشور، كان أفضل لاعب في فريق الزمالك، خلال مباراة طلائع الجيش، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.





وأشار حازم، إلى أن إمام عاشور، لاعب مميز ويقوم بالادوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، موضحا أنه سيكون له مستقبل كبير مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.



