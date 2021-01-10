بيانيتش يعاني في برشلونة

الأحد 10/يناير/2021 - 09:03 ص
بيانيتش
بيانيتش
محمد سامي
يعاني البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، من عدم المشاركة الأساسية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية: لم يشارك ميراليم بيانيتش مع برشلونة، سوي في 40% من إجمالي الدقائق المتاحة هذا الموسم، منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وأشارت: بعد مرور 4 أشهر من المنافسات الرسمية هذا الموسم، فإننا نجد وضع بيانيتش في برشلونة يثير للقلق، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات.

وأردفت: في المباراة الأخيرة ضد أتليتك بلباو يوم الاربعاء الماضي، قام بيانيتش بالاحماء طوال الشوط الثاني، ولكن كومان لم يشركه في اللقاء.

وأوضحت: كان للاعب الوسط تصريح سابق، بأنه لا يشعر بالراحة تجاه دوره، منذ ان جاء إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري.

وأختتمت: ان الحالة التي يعيشها ميراليم بسبب عدم إعجاب كومان بطريقة لعبه، أو غير مقتنع بأداءه في التدريبات الجماعية.

أخبار تهمك

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 12 ساعة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى بكري: "عندي معلومة أنه سيكون هناك تعديل وزاري عقد انعقاد البرلمان"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى