بيانيتش يعاني في برشلونة

يعاني البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، من عدم المشاركة الأساسية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية: لم يشارك ميراليم بيانيتش مع برشلونة، سوي في 40% من إجمالي الدقائق المتاحة هذا الموسم، منذ انضمامه في الصيف الماضي.





وأشارت: بعد مرور 4 أشهر من المنافسات الرسمية هذا الموسم، فإننا نجد وضع بيانيتش في برشلونة يثير للقلق، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات.





وأردفت: في المباراة الأخيرة ضد أتليتك بلباو يوم الاربعاء الماضي، قام بيانيتش بالاحماء طوال الشوط الثاني، ولكن كومان لم يشركه في اللقاء.





وأوضحت: كان للاعب الوسط تصريح سابق، بأنه لا يشعر بالراحة تجاه دوره، منذ ان جاء إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري.





وأختتمت: ان الحالة التي يعيشها ميراليم بسبب عدم إعجاب كومان بطريقة لعبه، أو غير مقتنع بأداءه في التدريبات الجماعية.



