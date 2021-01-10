موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن مصير مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال مصدر، إن الأهلي استقر على رحيل صلاح محسن في الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة بقرار من موسيماني.





وأضاف، أن اللاعب اقترب بقوة من سموحة السكندري بناء على رغبته للحفاظ على وجوده داخل الملعب ومقعده في صفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.





وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس في سادس جولات الدوري العام.



