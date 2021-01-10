موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن مصير مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر، إن الأهلي استقر على رحيل صلاح محسن في الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة بقرار من موسيماني.

وأضاف، أن اللاعب اقترب بقوة من سموحة السكندري بناء على رغبته للحفاظ على وجوده داخل الملعب ومقعده في صفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس في سادس جولات الدوري العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني مهاجم الاهلي صلاح محسن

أخبار تهمك

مصطفى بكري: "عندي معلومة أنه سيكون هناك تعديل وزاري عقد انعقاد البرلمان"

منذ أقل من ساعتين

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 16 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 12 ساعة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى