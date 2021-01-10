موعد مباراة مانشستر سيتي وبرمنجهام اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة نارية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره برمنجهام سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت الإمارات، والواحدة ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.





ويذاع اللقاء عبر قناة bein sport، التابعة لشبكة قنوات بين سبورتس المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الإتحاد الإنجليزي.





ويسعى المان سيتي لمواصلة سلسلة الانتصارات، في ظل تحقيقه نتائج مميزة في الدوري الإنجليزي، إلى جانب تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.





فيما يأمل برنجهام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي، وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، من أجل مصالحة جماهيرة بعد سلسلة الخيبات التي مر بها في دوري البطولة الإنجليزية الدرجة الأولى.



