ليفربول يستهدف التعاقد مع اوباميانكو

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط لعقد صفقة مزدوجة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن ليفربول يحتاج بشدة إلى مدافع جديد في فترة الانتقالات الحالية بسبب الغياب المطول للمصابين فيرجيل فان دايك وجو جوميز.





وأفادت الصحيفة الألمانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وجه أنظاره إلى الدوري الألماني من أجل البحث عن بدائل لمصابيه.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن المدير الفني الألماني يتطلع للتعاقد مع كلا من دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي اللذين يتألقان في الموسم الحالي مع لايبزيج الألماني.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الفرنسي أوباميكانو البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر من أفضل المدافعين الشبان في أوروبا في الوقت الحالي وارتبط اسمه في الصيف الماضي بليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال قبل أن يوقع عقدا جديدا مع لايبزيج يمتد حتى عام 2023.





ونوهت الصحيفة الألمانية أن الفرنسي الآخر كوناتي البالغ من العمر 21 عامًا والذي يعتبر شريكا لأوباميكانو في دفاع لايبزج فيرتبط هو الآخر بعقد مع النادي الألماني ينتهي صيف العام 2023.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن قيمة اللاعبين الإثنين معا تقدر بحوالي 90 مليون جنيه إسترليني علمًا بأنه هناك شرطا جزائيا في عقد أوباميكانو تبلغ قيمته 54 مليون جنيه إسترليني.



