موعد مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

يلتقي فريق الإسماعيلي، مع نظيره الرجاء المغربي، غدا الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مراكش الكبير، ضمن منافسات الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.





وستقام المباراة بين الإسماعيلي والرجاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق الإسماعيلي الفوز في مباراة الذهاب على حساب الرجاء، بنتيجة هدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على ملعب الإسماعيلية.





وضمت قائمة الإسماعيلي لمباراة المغرب كلا من:





محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى - باهر المحمدي - محمود دونجا - عماد حمدى - محمد الشامى - بينسون شيلونجو - محمد صادق - مروان صحراوي - احمد مدبولى - محمود مخلوف - فخر الدين بن يوسف - محمد هاشم - أري بابل - محمد بيومى - محمود البدرى - رضوان شريفي - احمد مصطفى - محمد عادل - كاستلو - شكرى نجيب - محمد عمار - نادر رمضان - عبد الرحمن مجدى.



