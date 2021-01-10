شريف منير ينعي الفنان الراحل هادي الجيار ويُعلق: "مع السلامة يا بو قلب طيب"

الأحد 10/يناير/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


نعى الفنان شريف منير الفنان الراحل هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شريف منير صورة للفنان الراحل هادي الجيار، وعلق عليها قائلاً:"إنَّا لله وانَّا إليه راچعون، مع السلامة يا بو قلب طيب، طول عمرك هادي يا هادي، حتى لما سبتنا، كنت هادي".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان شريف منير الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه "الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.

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