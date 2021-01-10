بعد وفاته بسبب "كورونا".. تعرف على أبرز أعمال هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

رحل الفنان الكبير هادي الجيار ، اليوم عن عمر ناهز 71 عاما، بعدما ترك علامة كبيرة في قلوبنا وعقولنا، بأعمالها الفنية الراقية المحترمة التي عاشت وستعيش في أذهاننا.

وبرصد "الفجر الفني" أبرز أعمال الفنان الراحل الجميل هادي الجيار.

كانت مسرحية "مدرسة المشاغبين" نقطة إنطلاق الفنان الراحل هادي الجيار الفنية ، وكان يقدم بها شخصية "لطفي" التي تركت علامة في قلوبنا وأذهاننا حتى الآن ، ثم قدم من بعد هذه المسرحية أحلام ياسمين، مدرسة المشاغبين، لما قالوا ده ولد، قصة الحي الغربي، القاهرة في ألف عام، السفيرة عزيزة" ولكنه أتجاه إلى السينما، ولم يثبت جدارة بها حيث قدم 7 أفلام فقط بداية من 1985 الى عام 2009، وكانت متنوعة ومميزة وأثبت جدارته بها.

لم يأخذ الفنان الراحل هادي الجيار دور البطولة حتى الآن، رغم أعماله التي تعدت الـ ٢٠٠ عمل فني والتي تعد في مجملها أعملًا تحترك عقول جماهيره.

وشارك الفنان الراحل في التيفزيون بهذه الأعمال "العصيان، المال والبنون، سوق الخضار، أبناء ولكن، أدهم الشرقاوي، سلسال الدم، عد تنازلي، شطرنج، حق ميت، عوالم خافية، كفر دلهاب، الأسطورة، ولد الغلابة".

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مسلسل ه "شديد الخطورة"، وكان بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير

وانضم الفنان الكبير هادى الجيار لمسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، قبل وفاته، ومن المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى.




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