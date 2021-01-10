الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

الأحد 10/يناير/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
اتخذ نادي الزمالك، خطوة جديدة تجاه نجم الفريق، فرجاني ساسي، في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


ويحق لساسي التوقيع والتفاوض مع أي ناد خلال الفترة الحالية، قبل 6 أشهر على نهاية عقده.


وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك رهن بقاء ساسي مع الفريق حتى نهاية الموسم بتجديد عقده.

وكشفت مصادر بالنادى عن أنه فى حالة رفض اللاعب تجديد عقده سيكون مضطرا لبيعه لأحد الأندية التى طلبت التعاقد معه بدلا من الرحيل فى نهاية الموسم دون مقابل، خصوصا أن عقده ينتهى فى يوليو المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادى خلال شهر يناير الجارى.

وتضغط لجنة الكرة بالزمالك على اللاعب ووكيله من أجل التجديد، خصوصا بعد موافقة الزمالك على كل شروطه بدفع المستحقات المالية المتأخرة بالإضافة إلى رفع المقابل المادى فى عقده.

وأوضحت المصادر أن تراجع نادى الدحيل القطرى عن التعاقد مع اللاعب قد يكون فرصة مناسبة للموافقة على طلب النادى.

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