هل يؤثر كورونا على مستوى مبابي؟

هل يؤثر كورونا على مستوى مبابي؟
الأحد 10/يناير/2021 - 05:32 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا سببا رئيسيا في تراجع مستوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إلى أن مبابي يعاني مؤخرًا من تراجع في آداؤه سواء على المستوى البدني أو المراوغات والصراعات الثنائية في المباريات كما أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان صرح مؤخرًا أن مبابي في حاجة إلى تحسين آداؤه.
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يعد حاسمًا كما كان وتراجع آداؤه بشكل ملحوظ وأنه هناك شكوك أن يكون حدث ذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.
وقامت الصحيفة الفرنسية بسؤال جان برنارد فابر وهو طبيب متخصص في دراسة فيروس كورونا عن إمكانية تأثر مبابي بدنيًا وعصبيًا عقب إصابته بالفيروس.
وقال برنارد فابر في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية: "يجب أن نفكر في إمكانية حدوث ذلك بسبب كورونا، لقد حاولنا في دراستنا معرفة إمكانية ظهور التعب واضطراب الجهاز العصبي أثناء بذل جهد كبير لدى الذين أصيبوا وظهرت لديهم أعراض".
وأضاف: "ربما يكون هذا بالفعل جزءا من آثار الإصابة بكورونا، رغم أن العديد من اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس ظلوا بصورتهم الأولى، وهذا ليس في فرنسا فقط".
وعما إذا ما يحدث لمبابي من إجهاد قد يكون أكثر بسبب التدريب المفرط أم أنه مرتبط بفيروس كورونا, اختتم برنارد فابر حديثه قائلًا: " ربما كلاهما".