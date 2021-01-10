بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

الأحد 10/يناير/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تحدث هادي الجيار عن دور أبنائه في حياته الفنية، حيث قال بيسألوني دايمًا عن نوعية الأعمال اللي هتشرك فيها وعن الشخصية اللي همثلها".

وأاضاف في اخر ظهور لها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي: "بنتي الصغيرة (بسنت) هي المسئولة عن اختيار ملابسي" .


أعلنت نقابة المهن التمثيلية إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير



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