نجم الزمالك السابق يهاجم فاروق جعفر

الأحد 10/يناير/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك سابقًا، أخطأ في موقفه وتصريحاته تجاه عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن فاروق جعفر دائم إثارة الجدل وهو شخص مسئول واخطأ بتوجيه تلك التصريحات تجاه عبدالله جمعة".

وتابع: "ولكن عبدالله جمعة أخطأ هو الأخر بالرد على الكابتن فاروق جعفر وكان يجب أن يكون الرد من قبل مسئولي الزمالك وليس من جانب اللاعب".

أخبار تهمك

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 13 ساعة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 9 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 16 ساعة

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ 35 دقيقة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

04:31 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى