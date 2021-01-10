نجم المقاصة يكشف عن مستقبله بعد التألق فى الدورى

الأحد 10/يناير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


تحدث مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال، إن عقده مع نادي مصر للمقاصة سينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وأكد مروان حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم المقبل واقتربت من التجديد للنادي الفيومي".

وعن إنضمامه من جديد لصفوف منتخب مصر، شدد: "لم يتحدث معي أي عضو من منتخب مصر ولكن الكابتن حسام البدري يتابعني ويثق في قدراتي وأركز مع المقاصة من أجل الإنضمام إلى صفوف الفراعنة".

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