نجم المقاصة يكشف عن مستقبله بعد التألق فى الدورى









تحدث مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال، إن عقده مع نادي مصر للمقاصة سينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل.





وأكد مروان حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم المقبل واقتربت من التجديد للنادي الفيومي".



