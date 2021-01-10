هادي الجيار يكشف سبب اعتذاره عن المشاركة في "فلانتينو" للزعيم عادل الإمام

الأحد 10/يناير/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف  الفنان  هادي الجيار، عن سبب اعتذاره عن المشاركه في مسلسل "فلانتينو"، حيث قال"اعتذرت عن المشاركة ف المسلسل بسبب تعرضي لوعكة صحية.

وأضاف خلال أخر لقاء له قبل وفاته مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي ": "أما بالنسبة لعادل إمام قبل تصوير أى عمل أشارك فيه مع الزعيم لم تغب صورته في ذاكرتي منذ مسرحية مدرسة المشاغبين".

أعلنت نقابة المهن التمثيلية إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير



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