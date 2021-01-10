ميلان ينافس ليفربول على نجم شالكه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لمنافسة ليفربول الإنجليزي على أحد نجوم خط الدفاع الذي يلعب في الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ميلان يسعى في شهر يناير الحالي للتعاقد مع مدافع جديد كأولوية بسبب كثرة الإصابات.

وألمح الموقع الإيطالي أنه على الرغم من أن ميلان كان يفضل التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان نجم دفاع ستراسبورج وأنه وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات لكن الروسونيري عاد إلى فتح ملف التركي أوزان كاباك جديد كأولوية بسبب كثرة الإصابات.

وأكد الموقع الإيطالي أن ميلان عرض مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل التعاقد سيماكان لكن ستراسبورج يرغب في الحصول على 20 مليون يورو.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن هذه الصفقة قد تحسم في النهاية مقابل 18 مليون يورو ولكن ميلان يخشى المزايدة عليه في صفقة سيماكان لذلك عاد للتواصل مجددًا مع شالكه بشأن كاباك كخطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع نجم الدفاع الفرنسي.