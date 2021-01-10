حقيقة رفض نجم منتخب مصر الإنضمام للأهلي









كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي دخل في مفاوضات مع عمرو وردة، لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف باوك اليوناني، من أجل ضمه في الشتاء.





وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أمير توفيق تحدث مع وردة منذ أسبوعين ولكن اللاعب فضل الاستمرار في أوروبا على أن يحسم موقفه بداية الموسم الجديد بعد عودته إلى باوك".





وتابع: "عمرو وردة يمتلك 3 عروض أوروبية من إيطاليا وإسبانيا واليونان واللاعب سيحسم قراره في نهاية الموسم".



