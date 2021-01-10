لقاء الخميسي تنعي الراحل هادي الجيار





حرصت الفنانة لقاء الخميسي على نعي الفنان هادي الجيار، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ونشرت لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الراحل هادي الجيار، وعلقت قائلة: "وداعاً الفنان القدير هادي الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون"يذكر أن هادي الجيار توفى منذ قليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، عن عمر ناهز ال 71 عاما، تاركا خلفه بصمة مميزة فى مجال التمثيل والفن.