"كم الحزن يفوق الاحتمال" .. هكذا نعت إسعاد يونس وفاة هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعت الفنانة إسعاد يونس الفنان هادي الجيار، الذي توفته المنيه الآن، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلقت إسعاد على الصورة قائلة:" وداعا الصديق الغالي هادي الجيار...كم الحزن يفوق الاحتمال" .

أعلنت نقابة المهن التمثيلية إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير

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