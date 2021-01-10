اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تعيين اللجنة الثلاثية

الأحد 10/يناير/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، عضوا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن قرار تعيينهم كان مفاجأة لهم.

وقال الشواربي وأحمد حسام عوض خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قرار تعيين اللجنة الثلاثية كان مفاجأة لنا، تلقينا اتصالا من أحمد مجاهد يخبرنا فيه بتجهيز السيرة الذاتية للاجتماع مع مسئولي الفيفا".

وأضاف الشواربي: "التقينا مع فيرون مسئول الفيفا وأخطرنا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد، لم أتردد في قبول مهمة عضوية اللجنة الثلاثية".

وتابع أحمد حسام: "خدمة اتحاد الكرة شرف كبير لأي شخص، والانتقاد البناء نضعه محل اعتبار لكن التجاوز لا نلتفت إليه". 
وأتم: "لدينا تحد كبير لإثبات أن الكوادر الشبابية قادرة على أن تقود وتدير".

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