موعد ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 10/يناير/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس، في إطار مباريات الجولة العشرين، من منافسات الدوري الإسباني، يوم السبت 23 يناير، على ملعب ميندزوروتزا.

وخلال الأسبوع المقبل سيواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني.

ويحتل الميرنجي المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، الذي لديه 3 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وخاض الملكي الجولة التاسعة عشر من الليغا مقدمًا، أمام أتليتك بلباو، بسبب مشاركته في السوبر الاسباني، وفاز حينها يوم 15 ديسمبر الماضي، بثلاثية مقابل هدف.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 9 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى