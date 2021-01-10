تعرف على العمل الفني الذي تسبب فى شهرة هادي الجيار





وكانت آخر أعمال الراحل الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض في عام 2020، من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى.









رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير هادي الجيار، متأثرا بفيروس "كورونا"، الذى نقل على إثره إلى المستشفى، تاركا خلفه بصمة مميزة فى مجال الفن والتمثيل.وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.ومن أهم أعماله فى مشواره الفني العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها "المال والبنون" للمخرج مجدي أبو عميرة، و"الراية البيضا" من إخراج محمد فاضل، و"الأسطورة" من بطولة محمد رمضان.