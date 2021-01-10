تطورات جديدة بشأن انتخابات اتحاد الكرة

الأحد 10/يناير/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


وجه أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، عضوا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى اللجنة الخماسية بعد نجاحاتهم التي أبرزها استكمال الدوري وتطبيق تقنية الفيديو.

وقال أحمد حسام والشواربي خلال حوارهم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا نسعى إلى هدم عمل اللجنة الخماسية وإنما هناك إجراءات قانونية تنظم كل شئ".

وواصل أحمد حسام: "حتى الان لم يتم إلغاء الكرة الموحدة لبطولة الدوري الممتاز، كما لم نجر أي تعديلات في لائحة النظام الأساسي قمنا فقط بمراجعة الصياغة".

وتابع: "ننتظر قرار وزارة الرياضة حول إجراء انتخابات اتحاد الكرة ونحترم قراره أيا كان".

وأكمل الشواربي: "ندرس ملف الكرة الموحدة للدوري في الوقت الحالي، كما نحاول الوصول إلى موائمة بين رغبة الدولة وقرارات الفيفا".

وأشار: "قدمنا مقترحا إلى وزير الرياضة حول إجراء انتخابات اتحاد الكرة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "اقترحنا إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال ساعة واحدة عبر 5 لجان كل لجنة بها صندوق خاص بالأصوات الانتخابية، وهناك اقتراح بإجراء الانتخابات في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر".

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