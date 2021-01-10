عاجل.. نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان هادي الجيار، الذي توفي منذ دقائق نتيجة إصابتة بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم.

ونشر الفنان عزوز عادل، صورة الفنان هادي الجيار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنان الكبير ⁧‫/هادى الجيار رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

أخبار تهمك

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

صن داونز يكشف حقيقة ضم لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 8 ساعات

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى