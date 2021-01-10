مفاجأة في فيديو تقييد شاب معاق ذهنياً بشجرة

الأحد 10/يناير/2021 - 04:05 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور من 15 سنة.

بالفحص تبين أن الفيديو (لأحد الأشخاص –"معاق ذهنيًا"، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز وناشد المصور الجهات المعنية بإتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية إجتماعية.

باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنيًا"، وأنها تصطحب نجلها للأرض الزراعية التي تعمل على زراعتها وتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الإنتهاء من عملها تقوم بتحريره والعوده به إلى المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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