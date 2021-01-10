موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
الأحد 10/يناير/2021 - 03:27 ص
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد 17 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب أنفيلد رود.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ولكن بفارق الأهداف عن الريدز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم 17 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.