



يجلس كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، على عرش صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 14 هدفًا، ثم يأتي في المرتبة الثانية روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، في برصيد 12 هدفًا.





ويحتل المركز الثالث تشيرو إيموبيلي برصيد 11 هدفًا، ثم يليه جواو بيدرو برصيد 10 أهداف.









ويذكر أن توج تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، بجائزة هداف الدوري الإيطالي للنسخة الماضية.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد كالآتي:-





1– كريستيانو رونالدو – 14 هدفًا





2 – روميلو لوكاكو – 12 هدفًا





3 – تشيرو إيموبيلي– 11 هدفًا





4 – جواو بيدرو – 10 أهداف





5 – لويس مورييل – 10 أهداف





6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف





7 – لويس مورييل – 8 أهداف





8 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف





9 – لاوتارو مارتينيز – 9 أهداف





10 – نزولا – 8 أهداف





11 – هنريك مخيتاريان – 8 أهداف





12 – دومينيكو بيراردي – 7 أهداف





13 – دوفان زاباتا – 7 أهداف





14 – هيرفينج لوزانو – 7 أهداف



