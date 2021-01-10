أشرف قاسم يعلق على فوز الزمالك أمام طلائع الجيش









أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن أداء الزمالك كان ممتع أمام الطلائع في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السويس وانتهب بثلاثية للفريق الأبيض.





وأشار قاسم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان اقتراب مستويات لاعبي الزمالك عامل إيجابي لمواجهة ضغط المباريات.



