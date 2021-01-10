أشرف قاسم يعلق على فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

الأحد 10/يناير/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن أداء الزمالك كان ممتع أمام الطلائع في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السويس وانتهب بثلاثية للفريق الأبيض.

وأشار قاسم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان  اقتراب مستويات لاعبي الزمالك عامل إيجابي لمواجهة ضغط المباريات. 

وتابع، أن إدارة الفريق لم تحسم الموقف النهائي من عروض الإعارة  التي وصلت للاعبي الزمالك خلال الفترة الجارية ومن ضمنهم مصطفى فتحي و محمود عبد العزيز، وأن الإصابة وراء غياب جنش عن صفوف الفريق.

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