محمد الوحش يعلن انتهاءه من تصوير مشاهد "سكة البحر"
الأحد 10/يناير/2021 - 02:35 ص
الفجر الفني
انتهي المخرج محمد سليمان وحش من تصوير الفيلم القصير “سكة البحر” من تصوير احداث العمل،ومن المقرر عرض الفيلم علي المنصات الألكترونية خلال الأيام المقبلة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.
وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين و مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه ، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.
يذكر أن "سكة البحر " بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله ، وإخراج محمد الوحش
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