محمد الوحش يعلن انتهاءه من تصوير مشاهد "سكة البحر"

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انتهي المخرج محمد سليمان وحش من تصوير الفيلم القصير “سكة البحر” من تصوير احداث العمل،ومن المقرر عرض الفيلم علي المنصات الألكترونية خلال الأيام المقبلة.





‎وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.





‏‎وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين و مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه ، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.



