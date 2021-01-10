موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 10/يناير/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره ساسولو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره ساسولو، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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