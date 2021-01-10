موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي





يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره ساسولو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره ساسولو، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.





ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز السادس برصيد 29 نقطة.



