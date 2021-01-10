صن داونز يكشف حقيقة ضم لاعبين من الأهلي

الأحد 10/يناير/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


تحدث خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على المفاوضات مع لاعبين مصريين من أجل ضمهم إلى صفوف نادي صن داونز.

وأكد خالد علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي صن داونز يتابع عدد من اللاعبين المصريين لضم أحدهم في الفترة المقبلة".

وتابع: "بكل تأكيد صن داونز يراقب لاعبين مصريين من أجل ضمهم، وبكل تأكيد أي لاعب من الأهلي سيكون تحت أنظارنا".

وعن التعاقد مع جيرالدو: "لم نفكر في جيرالدو مهاجم الأهلي ولم يتم عرضه علينا".

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