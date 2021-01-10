عقبة كبرى تقف امام باريس سان جيرمان لضم ميسي





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك عقبة تقف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن اسم ميسي ارتبط بالعديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية في حالة قراره بالرحيل عن برشلونة عقب نهاية عقده في يونيو المقبل.

ونوهت الشبكة البريطانية أنه من بين تلك الأندية باريس سان جيرمان الذي تتسم إدارته بالقدرة المادية والتي تستطيع من خلالها دفع الراتب السنوي الكبير للبرغوث الأرجنتيني والذي قد يصل إلى 40 مليون يورو.

وأفاد الصحفي الفرنسي جوليان لورينز في بث مباشر له عبر شبكة سكاي سبورتس بأنه هناك رغبة من طرف باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ميسي قبل الموسم المقبل.

وألمح جوليان لورينز أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم كل ما يلزم من أجل التعاقد مع ميسي ولكن هناك عقبة واحدة تمنعه من ذلك.

وأكد جوليان لورينز أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو أروخو يحاول ضبط الأرصدة المالية حتى يستطيع دفع الرواتب الضخمة لكل من نيمار ومبابي بالإضافة إلى ميسي.

وأوضح جوليان لورينز أنه هناك قانون اللعب المالي النظيف بالإضافة إلى تأثر النادي الفرنسي بسبب أزمة فيروس كورونا مثل جميع الأندية الكبيرة الأخرى.

وتساءل جوليان لورينز لا عن كيفية تعامل باريس سان جيرمان مع هذه المبالغ الكبيرة وأنه من الممكن أن يستطيع النادي الباريسي دفع راتب نيمار البالغ قدره 30 مليون يورو سنويًا وتجديد عقد مبابي بنفس الراتب ولكن ميسي سيحصل على 60 مليون يورو وهو أكثر مما يحصل عليه مع برشلونة.