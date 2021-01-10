عمرو عبد الفتاح حكم الإسماعيلية يكرّم عضو لجنة لحكام الراحل

الأحد 10/يناير/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

حرص عمرو عبد الفتاح حكم الدرجة الأولى بالإسماعيلية على تكريم الراحل محمد معوض عضو لجنة الحكام الرئيسية الأسبق، وذلك قبل إنطلاق لقاء الشمس والمرج الذي أقيم بالجولة السابعة لدوري القسم لثالث.

وقال عبد الفتاح أن معوض بمثابة الأب الروحي له، لما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومحبة في الوسط الرياضي على مدار سنوات طويلة.

وحرص طاقم تحكيم اللقاء على إلتقاط صورة تذكارية في ملعب الشمس حيث تولى إدارة المباراة عمرو عبد الفتاح ومنصور حسن وعلي مجدي.

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