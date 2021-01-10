الزمالك يكشف حقيقة إيقاف فرجاني ساسي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


حقق نادي الزمالك الفوز اليوم بثلاثية على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن الاستقرار الفني داخل نادي ميت عقبة وراء النتائج الكبيرة والإيجابية التي يحققها الفريق الأبيض.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يضم في كل مركز 3 لاعبين، ونادي الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترمين في كافة المراكز".

وتابع: "إمام عاشور يؤدي بشكل جيد بسبب مساعدة زملاءه وهو لاعب ملتزم للغاية داخل الملعب وأقوم بتحيته وبتحية كافة اللاعبين".

وعن تجميد فرجاني ساسي بسبب عدم التجديد، شدد: "لماذا نجمد فرجاني ساسي وهو يتدرب بشكل جيد ونحتاج إلى خدماته فلماذا سيتم ابعاده أو تهميشه".

أخبار تهمك

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يضع ثقته في ثنائي الأهلي ويرفض التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يكشف توجيه الرئيس السيسي بشأن القمر الصناعي طيبة-1

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يحدد سعر بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ ساعتين

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحتوي غضب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يكشف حقيقة إصابة ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم برشلونة يثير استياء كومان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

إنفراجة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

12:43 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

نجم برشلونة يثير استياء كومان

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى