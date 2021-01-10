رحاب الجمل ترد على باسم سمرة: "شتمنا بالأم والأب.. وطلب بيرة"

الأحد 10/يناير/2021 - 07:53 ص
باسم سمرة ورحاب الجمل
باسم سمرة ورحاب الجمل
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل مشادتها مع الفنان باسم سمرة، موضحة أنها تلقت تهديدات بأن الفنان باسم سمرة سيحضر لها بلطجية بعد سردها لتفاصيل الواقعة. 

وأشارت "الجمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم في جلسة تحضير للفيلم أمس في أحد الفنادق، مضيفة: "باسم دخل القاعة وكان عايز يلف حشيش.. وكلنا قولناله مينفعش إحنا في مكان عام وفي كاميرات، والناس موجودة وشاهدة".

وأضافت، أنها تركت مقعدها بجانب الفنان باسم سمرة بعد ملاحظاتها تصرفات غريبة، لافتة إلى أن كل الحضور استاءوا عندما طلب باسم سمرة "بيرة" في الفندق، متابعة، أن "سمرة" انفعل عليهم جميعا، وسبهم بالأم والأب، مستطردة: "لو أنا كدابة أمن الفندق شال باسم سمرة ليه وطلعه برة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رحاب الجمل بوابة الفجر باسم سمرة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى بكري: "عندي معلومة أنه سيكون هناك تعديل وزاري عقد انعقاد البرلمان"

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام

منذ حوالي 4 ساعات

عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة فى الأهلي بعد فشل التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان الراحل هادي الجيار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

منذ حوالي 9 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: وصفات أو خلطات كورونا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتخذ خطوة جديدة تجاه ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

رحاب الجمل توجه الشكر لنقابة المهن التمثيليه لسرعة استجابتها لتحقيق فى واقعة باسم سمرة

أول تعليق من أشرف زكي على واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

تعليق غريب من باسم سمرة عقب اتهام رحاب الجمل له بـ"الممثل السكران"

رحاب الجمل عن أزمتها مع باسم سمرة :"أنا لا ليا في تريند ولا بتاعة مشاكل" (خاص)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

04:58 م

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

05:32 ص

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

06:20 ص

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى