رحاب الجمل ترد على باسم سمرة: "شتمنا بالأم والأب.. وطلب بيرة"
الأحد 10/يناير/2021 - 07:53 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل مشادتها مع الفنان باسم سمرة، موضحة أنها تلقت تهديدات بأن الفنان باسم سمرة سيحضر لها بلطجية بعد سردها لتفاصيل الواقعة.
وأشارت "الجمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم في جلسة تحضير للفيلم أمس في أحد الفنادق، مضيفة: "باسم دخل القاعة وكان عايز يلف حشيش.. وكلنا قولناله مينفعش إحنا في مكان عام وفي كاميرات، والناس موجودة وشاهدة".
وأضافت، أنها تركت مقعدها بجانب الفنان باسم سمرة بعد ملاحظاتها تصرفات غريبة، لافتة إلى أن كل الحضور استاءوا عندما طلب باسم سمرة "بيرة" في الفندق، متابعة، أن "سمرة" انفعل عليهم جميعا، وسبهم بالأم والأب، مستطردة: "لو أنا كدابة أمن الفندق شال باسم سمرة ليه وطلعه برة".
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